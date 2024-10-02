بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة القطري يصحح أوضاعه آسيويًا

شارك النجم المصري حمدي فتحي، في فوز فريقه الوكرة القطري على رافشان بطل طاجيكستان بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب هيسور المركزي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

تواجد حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة أمام رافشان، وخاض المباراة كاملة، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

مشاركة حمدي فتحي مع الوكرة

دخل الوكرة اللقاء بقوة، واستحوذ على الكرة، كما سيطر على مجريات اللعب حتى نجح في هز شباك رافشان في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون دالا، بتمريرة من التونسي عيسى العيدوني.

انتهى الشوط الأول بتقدم رفاق حمدي فتحي بهذا الهدف، وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو الوكرة تعزيز التقدم بهدف ثان، ولكن فشلت محاولات النواخذة، لينتهي اللقاء بفوز الوكرة بهدف دون رد.

بهذا الفوز، نجح الوكرة في تصحيح أوضاعه في بطولة دوري أبطال آسيا 2، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة من تركتور الإيراني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بمشاركة حمدي فتحي.

يخوض حمدي فتحي الموسم الثاني له مع الوكرة القطري، بعدما انتقل إليه قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم.

بتلك النتيجة، ارتقى الوكرة إلى وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا 2 برصيد 3 نقاط، بينما تجمد رصيد رافشان بطل طاجيكستان عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.