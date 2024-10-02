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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وفد الرهبنة الفرنسيسكانية يزور البابا تواضروس الثاني

وفد الرهبنة الفرنسيسكانية
وفد الرهبنة الفرنسيسكانية
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زار الدكتور الأب ريمون جرجس، الزائر العام للرهبان الفرنسيسكان،اليوم يرافقه الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب باخوم عويضة، سكرتير الزائر العام، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، وذلك بالمقر البابوي، بالقاهرة.

تناول  اللقاء حول الدور الهام للمدارس الفرنسيسكانية في المجتمع المصري، كما أشار الوفد الفرنسيسكاني إلى احتفال الرهبنة بمرور 800 عام على جروحات القديس فرنسيس الآسيزي ، أحد قديسي الكنيسة الكاثوليكية، ومؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية.

الدكتور الأب ريمون جرجس الزائر العام للرهبان الفرنسيسكان الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية الأب باخوم عويضة سكرتير الزائر العام