ممثل لبنان بمجلس الأمن: إسرائيل تكثف من حدة عدوانها ونواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة

قال ممثل لبنان لدي مجلس الأمن الدولي هادي هاشم، خلال كلمة له أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن إسرائيل تكثف من حدة عدوانها وجرائمها، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأوضح هاشم أن "ما يحدث غير مسبوق ولا يمكن السكوت عنه أو تجاهله.. شعب لبنان وحكومته يرفضان الحرب ويطالبان بتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701.. ومستعدون لإرسال الجيش إلى منطقة الليطاني فور وقف إطلاق النار. نواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة أمام نزوح مليون شخص نتيجة الحرب."

بينما أدعي ممثل إسرائيل لدي مجلس الأمن داني دانون، أن: "إسرائيل تتعرض للاعتداءات على وجودها. شركاؤنا ساعدونا على مواجهة الاعتداءات الإيرانية الصاروخية. لقد سقط قناع إيران في إسرائيل. سنرد على الهجمات الإيراينة وسنحمي شعبنا بفعالية."

وعلي جانب آخر قال ممثل إيران في مجلس الأمن أمير سعيد أيرواني: "هجماتنا الصاروخية كانت ضرورية ومتناسبة، ودعم الغرب لإسرائيل يشجعها على سلوكها المقيت.. فإسرائيل تدفع المنطقة إلى حافة الهاوية فهي لا تفهم إلا لغة القوة.. وأي عدوان إسرائيلي لن يمر دون رد أو تداعيات."