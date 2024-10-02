بالصور.. ختام برنامج تدريبي للقطاع الزراعي ضمن مبادرة "بداية" في بورسعيد

أختتم بمحافظة بورسعيد، برنامج تدريبي، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "القطاع الزراعي والتنمية المستدامة 2030" بالتعاون بين مديرية الزراعة ببورسعيد ومبادرة "بيئتك مستدامة"، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

بالصور.. ختام برنامج تدريبي للقطاع الزراعي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" في بورسعيد

استمر البرنامج التدريبي لمدة 4 أيام مُتضمنا ورش تدريبية حول عدة موضوعات منها: التعريف بالقطاع الزراعي، وزراعة الأسطح، والمشروعات الصغيرة للإنتاج الزراعي، والمبيدات والمخصبات الزراعية، وأختتم بتوزيع شهادات اجتياز البرنامج التدريبي على 50 متدرب ومتدربة.

من جانبه، أشار أحمد سالم، مدير تنفيذي المبادرة، إلى أنها تهدف إلى تنمية الثقافة الزراعية لدى شباب محافظة بورسعيد،

واكد إن التنمية الزراعية لها دور هام في تحقيق الأمن الغذائي، موجها الشكر لجميع القائمين على المبادرة والجهات المتعاونة لظهورها بهذا المظهر المشرف الذي يليق بكونها ضمن المبادرة الرئاسية.

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