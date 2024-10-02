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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أزمة نفسية تقود مبرمج كمبيوتر لإنهاء حياته قفزا من الخامس في العجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أنهي مبرمج كمبيوتر حياته قفزا من الطابق الخامس لمروره بأزمة نفسية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

 

تلقي الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين العثور على جثة مبرمج كمبيوتر وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين قيام المتوفي بالاقدام على إنهاء حياته قفزا من الطابق الخامس لمروره بأزمة نفسية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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