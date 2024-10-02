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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

برلماني ألمانى يشيد بجامعتيّ بلاده بالقاهرة ويصف الخريجين فيها بقادة المستقبل

السيد مايكل جروسيه
السيد مايكل جروسيه برومر النائب بالبرلمان الألمانى
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أثنى السيد مايكل جروسيه برومر النائب بالبرلمان الألمانىBundestag وهو محامٍ وسياسي ألماني  و رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الالمانى - البوندستاج. على طلاب وخريجى الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة ووصفهم بقادة المستقبل فى مصر والمانيا والعالم وتمنى لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية  وأضاف بأنهم يعدون  سفراء لمصر والجامعة بدول العالم، مؤكدا ان الجامعة الألمانية الدولية استطاعت تقديم مخرجات تعليمية متفردة وملفاً بحثياً جذاباً بالتعاون مع الجامعات الألمانية الشريكة وأصبحت نموذجا قياسيا للشراكة من أجل التعليم والبحث العلمي  بين مصر والمانيا يحتذى به دوليا حيث يشارك طلابها وباحثوها الموهوبون في برامج الماجستير والدكتوراه في تلك الجامعات اتباعاً لخطى مؤسس الجامعتين الألمانيتين الدكتور أشرف منصور الذي حصل على درجة الدكتوراه من المانيا، مقدما له الشكر على الجهد المبذول من جانبه لتقديم  وتصدير تلك  النماذج لمصر والعالم 
جاء ذلك في حفل تخرج كليات الجامعة الألمانية الدولية الأمس بالعاصمة الادارية الجديدة

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