المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: المنطقة متجهة لصراع واسع بسبب التصعيد

أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا جرينفيلد، أن الولايات المتحدة تواصل جهودها لإنهاء الحرب في غزة ولبنان.

وقالت جرينفيلد خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء إن المنطقة متجهة إلى صراع واسع بسبب زيادة التصعيد على مختلف الجبهات، مشددة على أن الحل الدبلوماسي والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار هو الخيار الأمثل لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

ودعت المندوبة الأمريكية إلى ضرورة مضاعفة الجهود من جميع الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي لضمان سلامة وأمن الشعوب في المنطقة بأكملها.