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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

معرض "عبر الزمن" و"سمكة وطيارة" بجاليرى بيكاسو.. الثلاثاء

احدى لوحات الفنان
احدى لوحات الفنان حامد ندا
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يفتتح جاليري بيكاسو ،  معرض "عبر الزمن": سرديات بصرية، لمجموعة استثنائية من رواد الفن التشكيلي المصري من الستينيات غلي الألفينيات، وذلك يوم الثلاثاء المقبل  8 اكتوبر الساعة 7 مساءً، ويستمر حتى 25 اكتوبر 2024.

 

يتضمن المعرض أعمال مجموعة استثنائية من رواد الفن التشكيلي المصري،  من الستينيات غلي الألفينيات أبرزهم: حامد ندا، انجي افلاطون، تحية حليم ، مارجيريت نخلة ، زينب السيجيني ، شاكر المعداوي ، عبد الغفار شديد ، راغب عياد ، فرغلي عبد الحفيظ، عفت ناجي ، محمود موسي ، جاذبية سري ، و غيرهم.

 

و داعماً لتطور الاجيال الصاعدة يقدم جاليرى بيكاسو معرض موازي بعنوان: "ســــــمـــــكـــــة, طـــــيــــــــارة و أنا" للفنانة نـــــــورا بــــــركـــــة، 

 

جاليري بيكاسو عبر الزمن رواد الفن التشكيلي المصري ســــــمـــــكـــــة, طـــــيــــــــارة نـــــــورا بــــــركـــــة حامد ندا شاكر المعداوي فن تشكيلي