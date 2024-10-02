معرض "عبر الزمن" و"سمكة وطيارة" بجاليرى بيكاسو.. الثلاثاء

يفتتح جاليري بيكاسو ، معرض "عبر الزمن": سرديات بصرية، لمجموعة استثنائية من رواد الفن التشكيلي المصري من الستينيات غلي الألفينيات، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 8 اكتوبر الساعة 7 مساءً، ويستمر حتى 25 اكتوبر 2024.

يتضمن المعرض أعمال مجموعة استثنائية من رواد الفن التشكيلي المصري، من الستينيات غلي الألفينيات أبرزهم: حامد ندا، انجي افلاطون، تحية حليم ، مارجيريت نخلة ، زينب السيجيني ، شاكر المعداوي ، عبد الغفار شديد ، راغب عياد ، فرغلي عبد الحفيظ، عفت ناجي ، محمود موسي ، جاذبية سري ، و غيرهم.

و داعماً لتطور الاجيال الصاعدة يقدم جاليرى بيكاسو معرض موازي بعنوان: "ســــــمـــــكـــــة, طـــــيــــــــارة و أنا" للفنانة نـــــــورا بــــــركـــــة،