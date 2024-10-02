تقرير لجنة الطوارئ اللبنانية: مليون و200 ألف نازح و234 ألف سوري عادوا إلى بلادهم

أصدر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين، بصفته منسق لجنة الطوارئ الحكومية، تقريره الثامن حول الوضع الراهن في لبنان بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وكشف التقرير عن أرقام مثيرة للقلق حول حجم النزوح وعدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا منذ بدء العدوان، مما يظهر التأثير الكبير الذي يخلّفه العدوان على الشعب اللبناني، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأكد التقرير أن عدد النازحين اللبنانيين وصل إلى مليون و200 ألف نازح، معظمهم انتقلوا إلى مناطق أخرى داخل لبنان أو أقاموا مع ذويهم أو في فنادق ومنازل مُؤجرة، فيما غادر عدد منهم إلى خارج لبنان عن طريق الطيران أو البحر.

وأوضح التقرير أن عدد النازحين في مراكز الإيواء بلغ 160 ألف نازح، فيما وصل عدد مراكز الإيواء إلى 867 مركزًا، منها 643 مركز وصلت إلى أقصى قدرتها الاستيعابية.

كما سجل التقرير أن عدد الشهداء وصل إلى 1928 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 9290 جريحًا، فيما بلغ عدد الغارات الجوية الإسرائيلية 8704 غارة.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أنّ الأمن العام سجل عبور 234023 سوري و76269 لبناني إلى الأراضي السورية في فترة من 23 إلى 30 أيلول من عام 2023.

وختم التقرير بذكر "النداء الإنساني" الذي أطلقته الحكومة اللبنانية مع منظمات الأمم المتحدة في لبنان لطلب الدعم في تأمين الاحتياجات ومواد الإغاثة للنازحين، حيث قُدّر الحاجة إلى 425 مليون دولار.

وتبرز أرقام التقرير خطورة الأوضاع في لبنان وتُظهر الحاجة الماسة للدعم الإنساني والمالي للمساعدة في التخفيف من معاناة الشعب اللبناني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.