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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فرض سيطرة وبودى جاردات.. الاعتداء على موظف بسبب شقة بالقناطر الخيرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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شهد مركز القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة بلطجة وفرض سيطرة، بعدما استأجر أحد الأشخاص مجموعة بودى جاردات للاعتداء على موظف بشوارع المركز.


البداية كان بتلقى مركز القناطر الخيرية بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بقرية سندبيس احدى قري المركز، بالإنتقال و الفحص تبين وجود احد الاشخاص وبصحبته مجموعة مع الجاردات حيث قاموا بالاعتداء على طرف ثانى "موظف".
بعمل التحريات وسؤال الطرف الأول، اقر بأن هناك خلاف بينه و بين الطرف الثانى بسبب أنه اقتحم الشقه الخاصة به دون عقد مبرم بينهما

بسؤال الطرف الثانى اقر بأنه قام بشراء الشقه من الطرف الأول وسدد له المبلغ المتفق عليه لكنه فوجئ بأنه يماطل فى توثيق عقد الشقه وتسجيله بأسمى، وقام بأستئجار مجموعة من البودى جاردات و اقتحموا الشقة للاعتداء على.
تم القاء القبض على الطرفين وحرر محضر بالواقعة برقم 23880 لسنة 2024 واحيل للنيابة العامة للتحقيق. 
 

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