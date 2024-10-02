الفلبين تعمل على إعادة مئات العمال من لبنان

أعلنت وزارة العمال المهاجرين في الفلبين اليوم الأربعاء أن الحكومة تعمل على إعادة مئات العمال من لبنان، وذلك على ضوء تصاعد التوترات جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية أن السلطات تعمل على إعادة 300 مواطن فلبيني من لبنان جوا، مضيفة أن الحكومة تعد طريقا بريا بديلا لإعادة العمال في حال رفضت السلطات اللبنانية منح إذن هبوط للطائرة الفلبينية أو منح أذون مغادرة لبعض العمال غير الموثقين.

كما أكدت السلطات الفلبينية، عدم إصابة أي من مواطني البلاد بأذى جراء الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل الليلة الماضية.

يشار إلى أن إحصاءات الخارجية الفلبينية تفيد بوجود 11 ألف عامل فلبيني في لبنان بالإضافة إلى 30 ألف آخرين في إسرائيل. ووضعت السلطات الفلبينية لبنان على مستوى التحذير من الدرجة الثالثة، فيما لا زالت إسرائيل بمستوى التحذير من الدرجة الثانية.