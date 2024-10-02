"طاقة النواب" توافق على منحة أمريكية لمبادرة تغير المناخ

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي خلال إجتماعها اليوم الاربعاء، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية " منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".

تهدف الاتفاقية إلي تقليل الإنبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلا عن الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.

وتشير المذكرة الايضاحية للاتفاقيه، إلي قيام إدارة البحر الأحمر بمعالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية بما يتوافق مع تحافظ المجتمعات المحلية على الموارد الطبيعية من خلال الفوائد المستدامة المعايير الدولية.

ومن النتائج المتوقعة عن الاتفاق، تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، فضلا عن تطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.