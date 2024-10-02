ميقاتي يدعو لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش للجنوب

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا والتزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الجنوب اللبناني وأدى إلى سقوط شهداء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، حيث بحث الثلاثة الأوضاع المصيرية التي يمر بها لبنان بعد العدوان الإسرائيلي.

وشدد ميقاتي على أهمية الوحدة اللبنانية في مواجهة هذا العدوان وتضامن الشعب اللبناني خاصة في احتضان العائلات النازحة من الجنوب والضاحية والبقاع، مشيدًا بجهود الحكومة في هذا المجال.

كما دعا ميقاتي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والتلبية العاجلة لمتطلبات خطة الدعم التي طرحتها لجنة الطوارئ الحكومية، لا سيما في ظل إصرار العدو الإسرائيلي على إطالة أمد العدوان.

وشدد رئيس الحكومة على التزام لبنان بما تم الإعلان عنه خلال الاجتماعات التي عقدت في الأمم المتحدة من قبل الدول المعنية منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة العربية السعودية وقطر وألمانيا وأستراليا وكندا وإيطاليا.

وختم ميقاتي بتأكيد ضرورة ارسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني للقيام بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.