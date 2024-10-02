لازاريني يحذر من تفشي الجوع في قطاع غزة

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، من أن الجوع عاد للتفشي مرة أخرى في قطاع غزة الفلسطيني، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وقال لازاريني في منشور عبر منصة "إكس"، الأربعاء: "مرة بعد أخرى، يتفشى الجوع في غزة"، وذلك في خضم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

وأشار إلى عدم حصول مليون شخص على مساعدات غذائية في أغسطس الماضي.

وكشف أن هذا العدد ارتفع إلى أكثر من 1.4 مليون في سبتمبر الماضي.

وشدد على أن عودة تفشي الجوع ناجم عن "الإنسان تمامًا"، لافتا إلى تدمير نحو 70 في المئة من حقول المحاصيل في القطاع المحتل.

كما أكد أن هناك أكثر من 100 ألف طن متري من الإمدادات الغذائية عالقة خارج غزة بسبب القيود (الإسرائيلية) المفروضة وانعدام الأمن والطرق المتضررة.

وأوضح أن المطلوب بشكل عاجل هو وقف إطلاق النار لإنهاء معاناة الناس في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة.