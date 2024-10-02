محافظ الشرقية يبحث أعمال المرحلة الثالثة للمخطط التفصيلي لمنطقة بلبيس الصناعية

عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية اليوم إجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والنقيب محمد جمال يوسف بإدارة المساحة العسكرية والمشرف على مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية ولاية وزارة التنمية المحلية ، و المهندس عبد الله محمد جمال الدين ، والمهندس محمود أحمد سعد ربيع من فريق الدعم الفنى و الربط الشبكى بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية ، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة ، والمهندسة وئام عبدالحكيم مسئول المناطق الصناعية بإدارة الإستثمار ، وذلك لمناقشة مخرجات المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلبيس .

أوضح محافظ الشرقية أن مشروع إنشاء المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلبيس ضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و وزارة التنمية المحلية والمتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وإعداد قواعد بيانات وصفية لها تتضمن كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بقطع الأراضي وشبكة الطرق والإاشتراطات البنائية والتخطيطية والذي يأتي إطار دفع عجلة الإستثمار ودعم المستثمرين وسرعة إتخاذ الإجراءات واستخراج البيانات والتراخيص اللازمة.

خلال الإجتماع تم إستعراض آلية عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمنطقة الصناعية من خلال ربط المحافظة بالبنية المعلوماتيه لإدارة المساحة العسكرية حيث تم تقديم شرح تفصيلي عن المنظومة مع عرض المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية وبطاقات الوصف الخاصة بكل مصنع والإمكانات المختلفة للمنظومة و التي تتيح إستعراض كافه البيانات الخاصة بالمصانع والإستخدامات المختلفة وتقارير المتابعة الدورية التي تقوم بها كافة الجهاز المعنية بالمنطقة الصناعية ، وشرح آلية إضافه البيانات وتعديلها من خلال المختصين بالمحافظة بعد ربط إدارة الإستثمار بالمحافظة بإدارة المساحة العسكرية إلكترونياً واستخدام المنظومة الخاصة بالبنيه المعلوماتيه المكانية.

وجه المحافظ بسرعة تشغيل المنظومة ورفع كافة البيانات بشكل دوري لضمان إستدامة وإستمرارية المنظومة ، مؤكداً أنه سيقوم بنفسه باستخدام حساب خاص به لإستعراض المنظومه بشكل يومي ومباشر على أن يقوم فريق إدارة المساحة العسكريه بإنشاء حسابات وتجهيز بنية العمل الإلكترونية على الأجهزة المختلفة بإدارتي الإستثمار ومركز المعلومات بالديوان العام.

في نهاية الإجتماع أكد المحافظ أن الدولة خلال الفترة الحالية تشهد طفرة وإهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الإقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الإستثمارات وتسعى الدولة جاهده لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في إستثماراته لتحقيق الإكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.