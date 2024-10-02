نقل النواب توافق على منحة للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بـ٢ مليون دولار

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى.

ووفق اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ( VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي" ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

حضر الاجتماع ممثلي الحكومة العميد وائل نعيم مستشار وزير النقل والمواصلات لقطاع الاستثمار، اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، الدكتورة رانيا محمود باحث استثمار، المهندس عمر الشيخ مدير الاتصال السياسي بوزارة النقل، المهندس سمير سلامه مستشار وزير النقل والمواصلات لقطاع النقل النهرى.