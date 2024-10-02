الرئيس الكوري الجنوبي يأمر بإرسال طائرة عسكرية لإجلاء رعاياه في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اليوم الأربعاء، إرسال طائرة نقل عسكرية على الفور لإجلاء رعايا بلاده في المناطق المتضررة من تصعيد الصراع العسكري في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن يون عقد اجتماعا طارئا لتقييم الآثار المحتملة لأزمة الشرق الأوسط على الاقتصاد والأمن في البلاد، حيث حضره وزراء المالية والخارجية والدفاع والوحدة والتجارة ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية ومحافظ البنك المركزي ومستشار الأمن الوطني وغيرهم.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي جون هيه جون - في إفادة صحفية - إن الرئيس أمر بإرسال طائرة نقل عسكرية على الفور لإجلاء الرعايا الكوريين، قائلا إن "حماية مواطنينا في إسرائيل والشرق الأوسط هي أولوية قصوى".

ويوجد حوالي 130 كوريا جنوبيا في لبنان و110 في إيران و480 في إسرائيل، وفقا لوزارة الخارجية.

كما أمر يون الحكومة الكورية بتشغيل نظام مراقبة على مدار الساعة لتقييم المخاطر ذات الصلة واتخاذ التدابير اللازمة بشكل استباقي لتقليل التأثير المحتمل للصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.

وشدد يون على أن "الأولوية القصوى هي حماية مواطنينا، ويجب على الحكومة بذل كل جهد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة مواطنينا في الشرق الأوسط".

وأضاف أنه دعا إلى بذل كل ما في وسعه جهد لضمان أن المواطنين الكوريين في الدول الأخرى يمكنهم الحصول على الحماية من الحكومة الكورية الجنوبية أينما كانوا.

وقال: "سلامة منطقة الشرق الأوسط ترتبط ارتباطا مباشرا بأسعار النفط العالمية، ولها تأثير كبير على إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد"، مؤكدا على "ضرورة تحليل تأثير الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط على اقتصادنا ولوجستياتنا من زوايا مختلفة واتخاذ التدابير اللازمة بشكل استباقي".