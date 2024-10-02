مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة: ندعو جميع الأطراف للتوصل لحل سياسي لإنهاء التصعيد بالمنطقة

أكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إن اتساع رقعة النزاع في المنطقة لم تصب في مصلحة الجميع، داعية كل الأطراف إلى التوصل لحل سياسي لإنهاء التصعيد في المنطقة.

وأعربت وودوارد خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط عن قلقها البالغ إزاء تصعيد الأوضاع في لبنان والمنطقة، مشددة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لوقف حلقة العنف.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني يعمل - بشكل طارئ - لحشد الدعم للوصول لحل سياسي للأزمة الراهنة، والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، داعية كل الأطراف إلى بذل قصارى جهدها لحماية المدنيين وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والإنساني.