غدًا.. متحف راتب صديق الثقافى يستقبل أولى جولات أتوبيس الفن الجميل

يستقبل متحف ومركز راتب صديق الثقافى، أولى جولات أتوبيس الفن الجميل، غدًا الخميس ، من الساعة الـ10 صباحًا حتى الـ 1 ظهرًا.

تأتى الفعاليات برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تتضمن الجولة ورشة حكي، ورشة فنية وجولة متحفية وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.

أتوبيس الفن الجميل

انطلق مشروع أتوبيس الفن الجميل، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، عام 2004، بهدف نشر الفنون بين الأطفال، ويستهدف المشروع أطفال المدارس الذين يعبرون عن مشاعرهم وموهبتهم من خلال الرسم.

الأتوبيس يذهب من مدارس القرى إلى القاهرة من خلال برنامج زيارة بعض المتاحف ومنطقة الأهرام وعمل ورشة فنية وثقافية، وقدم ما يقرب من 500 أو 600 رحلة بدءًا من جميع المحافظات حتى وصل إلى حلايب وشلاتين.