واتساب يطلق ميزات جديدة لمكالمات الفيديو.. تعرف عليها

قامت واتساب باطلاق ميزات جاذبة حديثة لمكالمات الفيديو تحفزالمستخدمين لمحادثات أكثر اثارة ومتعة ، حيث يعمل علي تحديد مكالمات الفيديو الخاصة بهم باستخدام الفلاتر والخلفيات، مما يضيف لمسة جمالية لكل محادثة.

وذلك عند المحادثة مع الزملاء أو الأصدقاء أو العائلة ، أيضا تعمل تلك الميزات علي اتاحة تجربة الفيديو لتناسب ظروفك النفسية أو حالتك المزاجية أو إعدادك عن طريق تلك التحديثات، وتهدف واتساب إلى جعل مكالمات الفيديو ليست عملية فقط بل ممتعة.



هناك مرشحات مؤثرة لمقاطع الفيديو

من أهم الميزات الحديثة هي المرشحات ، تزود تلك المرشحات للمستخدمين إضافة فنية إلى مقاطع الفيديو ، مثل إضافة تاثير جذاب من الألوان ، مما يجعل المكالمة أكثر جاذبية بصريا ، وهناك 10 مرشحات متوفرة ، بما في ذلك خيارات مثل ورم وكول ووايت وديرمي وبلاك والمزيد .

أيضا يساعد كل مرشح في تخصيص مزاج متغير، بحيث يمكن للمستخدمين اختيار المرشح الذي يتلائم مع محادثتهم بشكل مناسب ، وهذه الميزة جيدة لمزيد من المرح أثناء مكالمات الفيديو.



كيف يمكنك استخدام هذه الميزات

استخدام تلك الميزات أثناء مكالمة فيديو، بالضغط على أيقونة التأثيرات في أعلى يمين الشاشة وتصفح الخيارات المتوفرة ، سواء كنت في مكالمة فردية أو محادثة فيديو جماعية، فمن السهل الوصول إلى هذه التأثيرات وتطبيقها.



كيفية الحصول علي تلك الميزات ، هو الوصول عن طريق التحديثات إلى جميع مستخدمي واتساب في الأسابيع القادمة ، وسيتمكن الكل من الاستمتاع بمكالمات فيديو أكثر اثارة ومتعة على الواتساب.