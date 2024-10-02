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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: نشهد الآن إعادة تشكيل موازين القوى في العالم ومحاولات لإضعاف المنطقة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن أسلوب الإدارة والتعامل مع الأحداث يختلف طبقًا لظروف كل عصر ومعطياته، مشددًا على أن ما يحدث اليوم هو إعادة تشكيل لموازين القوى وتغيير شكل العالم بالكامل مثلما حدث في بداية القرن العشرين من سقوط إمبراطوريات وبداية قوى جديدة.

وشدد مدبولي خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، على أن التغير الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط كان مع تغيير نظام الحكم في إيران في أواخر سبعينيات القرن الماضي، ثم الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج وغزو العراق ثم مرورًا بالثورات التي أُطلق عليها «الربيع العربي» في عام 2011، موضحًا أن كل هذه الأحداث كان الهدف منها تغيير شكل المنطقة.


وأشار، إلى أنه يجب أن نعترف بأن المحصلة في هذه المرحلة هو تحقيق ما كان يجري التخطيط له في البداية لوصول المنطقة لمرحلة من الضعف والتفكك لكي تُفرض أجندات أفكار وأطروحات أخرى على المنطقة.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشرق الأوسط الربيع العربي