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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر| البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من مدينة نصر

البابا تواضروس
البابا تواضروس
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تنقل “البوابة نيوز” فعاليات البث المباشر للعظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من كنيسة القديسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر. 

يشارك في العظة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

تنطلق العظة في تمام الساعة السابعة، وتبث عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية”.
 

 

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