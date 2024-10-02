وزير الدفاع الصومالي يؤكد الالتزام بمواجهة التحديات الأمنية الداخلية أو الخارجية

أكد وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور جامع، التزام الحكومة بمواجهة التحديات الأمنية سواء من الداخل أو الخارج لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمته في مراسم أداء القسم للجنود الذين تم تدريبهم كضباط في كلية تدريب القوات الصومالية بمقر تركيسوم في مقديشيو، حيث أشاد بالجهود التي تبذلها قيادة الجيش الوطني الصومالي في تكثيف التدريبات الموجهة للقوات المسلحة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأشار إلى أهمية الوحدة الوطنية والاستقرار، مؤكدا أن الشعب الصومالي يتمتع بوعي كبير، ولا يمكن أن يُستغل أو يُقسّم، موضحا أن الأعداء لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم إلا في حال وجود دعم داخلي، وهو ما لن يُسمح به.