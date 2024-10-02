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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو يهدد إيران بصورة "إف 35" : "سيكون هذا عام النصر الكامل"

نتنياهو
نتنياهو
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أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة واضحة إلى إيران، مؤكدا أن "هذا العام سيكون عام النصر الكامل" وذلك بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على الأراضي الإسرائيلية أمس الثلاثاء.

نشر نتنياهو تغريدة عبر منصة "إكس" موجهة للشعب الإسرائيلي، كتب فيها: "سيكون هذا العام عام النصر الكامل، عام جديد سعيد لشعب إسرائيل".

أرفق نتنياهو تغريدته بصورة له وهو يقف أمام طائرة من طراز "إف-35" مقاتلة، ما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلى طبيعة الرد الإسرائيلي المحتملة، والتي قد تشمل استخدام هذا النوع من الطائرات المتطورة.

كان الهجوم الإيراني، الذي وصفه التلفزيون الإيراني بأنه شمل 200 صاروخ، قد أثار ردًّا عنيفًا من إسرائيل، حيث هددت تل أبيب بتنفيذ "رد مؤلم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن قدرته على "منع العدو من تحقيق أي شيء"، وذلك بعد أن أعلن عن اختيار وقت مناسب لـ "إثبات قدراتنا الهجومية الدقيقة والمباغتة" بعد الهجوم الإيراني.

وتثير الرسائل التي أطلقها نتنياهو مخاوف من تصاعد العدوان بين إسرائيل وإيران، مع تزايد الخطر من اندلاع صراع واسع النطاق في المنطقة.

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