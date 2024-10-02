روسيا: إسرائيل لن تسمح للأمم المتحدة بلعب أي دور في تسوية صراع الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل يبدو أنها لن تسمح للأمم المتحدة بلعب أي دور في تسوية الصراع القائم في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عقب إعلان إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شخصا غير مرغوب به.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، معلقا على إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه: "نحن نرى وجهة النظر الإسرائيلية، وهي أن إسرائيل لا تسمح بأي دور للأمم المتحدة. وبالفعل فإن الوضع متوتر للغاية في المنطقة، وندعو الجميع إلى ضبط النفس"، حسبما أوردت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

في وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلا عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن إسرائيل منعت جوتيريش من دخول أراضيها وأعلنته شخصا غير مرغوب به، بسبب عدم إدانته للهجوم الإيراني على إسرائيل.

ومن ناحية أخرى، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، بأن موسكو تبذل كل ما في وسعها لمنع التطورات الكارثية في الشرق الأوسط، وتجري اتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين بهذا الشأن، موضحة أن حل هذا الصراع الطويل الأمد يكمن حصريا في المستوى السياسي والدبلوماسي، ويجب أن يستند إلى الإطار والأعراف القانونية الدولية القائمة.

وقالت زاخاروفا - في تصريح بثته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" -: "نحن حقا نبذل كل ما في وسعنا، واليوم الممثلون والسفراء ورؤساء البعثات الدول العربية في موسكو اتفقوا على ذلك لمنع حدوث سيناريو كارثي".

وأردفت قائلة: " روسيا تحافظ على اتصالات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وروسيا تنشط في الأمم المتحدة".

وقالت زاخاروفا، بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل أمس، عبر تطبيق "تلجرام": "فشل كامل لإدارة بايدن في الشرق الأوسط، دراما دموية تكتسب زخمًا متزايدًا. تُظهر تصريحات البيت الأبيض، غير الواضحة، عجزا تاما عن حل الأزمات".