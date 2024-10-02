كواليس محاكمة الراقصة ليلي في اتهامها بنشر الفسق والفجور

شهدت محكمة جنح الدقى كواليس محاكمة الراقصة ليلى، بتهمة نشر الفسق والفجور والإساءة لقيم المجتمع.



حضر للجلسة دفاع المتهمة ودفع ببطلان الإجراءات، كما أضاف أن التحريات بنيت على مصادر غير معلومة، واكد براءة موكلته من تهمة نشر الفسق و الفجور مستندا على ذلك فى أن هاتفها الشخصي كان يخلو من أى مقاطع خادشة للحياء خاصة بالمتهمة وقت التحفظ على من قبل الجهات الأمنية.



كانت جنح الدقى قررت إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، وذلك لعدم الاختصاص على خلفية اتهامها بث مقاطع فيديو خادشة للحياء من شأنها نشر الفسق و الفجور، وذلك لعدم الاختصاص.

بداية الواقعة حينما رصدت قوات مكافحة الآداب فيديو تظهر منى خلالها احدى السيدات وهى شبه عارية و تضمن محتوى خادش للحياء من شأنه نشر الفسق و الفجور.

بعمل التحريات تبين أن السيدة تدعى ليلي و تنشر فيديوهات عبر مواقع السوشيال ميديا من شأنها التحريض على الفسق و الفجور و الاساءه لقيم المجتمع المصري.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمة داخل إحدى الملاهى الليلية بالدقى، وتمت مواجهتها بمقاطع الفيديوهات واعترفت بأنها التى تظهر من خلالها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.