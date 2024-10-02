وكيل أوقاف الفيوم يجتمع بأئمة إدارة إطسا شرق وغرب ويشدد على الاهتمام بالمساجد

عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعا بالأئمة بإدارة إطسا شرق وغرب بالمسجد الكبير، وذلك بحضور الشيخ يحى محمد مدير الدعوة، والشيخ أحمد عبد اللطيف مدير إدارة إطسا شرق، وفضيلة الشيخ أحمد محمد حسانين مدير إدارة إطسا غرب، وسعد عبد الفتاح مسؤول الحوكمة بالمديرية.

وخلال الاجتماع أكد الدكتورمحمود الشيمي، أن الحفاظ على المساجد أمانة وواجب، سواء كان بالحفاظ على مقدراته، والعمل المستمر على نظافته وصيانته وتطويره، أم كان بأداء الواجب الوظيفي كاملا غير منقوص.

وأضاف أن العمل الدعوي بالمسجد حصري على المكلفين به إمامًا أو خطيبًا أو مقيم شعائر أو غيرهم،كل في نطاق واجبه، ولا يسمح لغير المكلفين بالعمل الدعوي بالمسجد، ولا يحق لأي إمام أو غيره أن يمكِّن أي شخص مصرح له على مسجد آخر إلا بخطاب مكتوب وموجه له من المديرية،أما غير المصرح لهم بالعمل الدعوي فلا مجال لتمكينهم أصلا.

وشدد على استمرار بذل المزيد من الجهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) بالدروس الدعوية وإقامة جميع الشعائر وسرعة انعقاد جميع المقارئ القرآنية سواء للأئمة أعضاء المقارئ أم غيرهم مع العناية بدروس النشء ودروس الواعظات.

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