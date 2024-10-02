الصين تعارض انتهاك سيادة لبنان وتدعو لتجنب حدوث المزيد من الاضطرابات بالمنطقة

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، خاصة الدول الكبرى ذات النفوذ، إلى لعب دور بناء وتجنب حدوث المزيد من الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم الوزارة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء الاضطرابات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الصين تعارض انتهاك سيادة لبنان وأمنه وسلامته الإقليمية، وتعارض التحركات التي من شأنها تأجيج الصراع وتصعيد حدة التوترات.

وأشار إلى أن المعركة الممتدة في غزة هي السبب الرئيسي لهذا الجولة من الاضطرابات الميدانية في المنطقة، مؤكدا ضرورة عمل جميع الأطراف بشكل عاجل من أجل وقف شامل ودائم لإطلاق النار.