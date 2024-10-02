جوتيريش أمام مجلس الأمن: حرائق الشرق الأوسط تتحول إلى جحيم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الحرائق المستعرة في الشرق الأوسط تتحول بسرعة إلى جحيم.

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن، قبل أسبوع واحد بالضبط، أطلعت مجلس الأمن على الوضع المقلق في لبنان، ومنذ ذلك الحين، ساءت الأمور كثيرًا.

وتابع جوتيريش: كما أخبرت المجلس الأسبوع الماضي، فقد شهد الخط الأزرق توترات لسنوات، ولكن منذ أكتوبر، اتسع نطاق تبادل إطلاق النار وعمقه وشدته.

وقال: ذكرت أن تبادل إطلاق النار شبه اليومي من قبل حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان وقوات الدفاع الإسرائيلية يشكل انتهاكًا متكررًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأكدت أن الاستخدام اليومي للأسلحة من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية يشكل انتهاكًا لقراري مجلس الأمن رقم 1559 و1701.

وشدد جوتيريش، على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأن يكون للدولة اللبنانية سيطرة كاملة على الأسلحة في جميع أنحاء لبنان.

وختم قائلا: لقد شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تصعيداً دراماتيكيًا ــ دراماتيكيًا إلى الحد الذي يجعلني أتساءل عما تبقى من الإطار الذي أنشأه هذا المجلس بالقرار 1701.