غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف تجمعات للاحتلال بالصواريخ

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارات على بلدات تمنين التحتا، كفردان، بوداي، والبزالية، كما شن غارة على محيط مدينة الهرمل الغربية.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة عيناثا في قضاء بنت جبيل، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت مرتفعات الكرك - الفرزل ورياق في البقاع الأوسط.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله ‏تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بين العديسة ومسكفعام بصاروخ موجه ضد الأفراد وأصابوه إصابة مباشرة، ‏وأوقعوه بين قتيل وجريح، كما استهدف حزب الله تجمعًا لِقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أبيريم بِالصواريخ.

إلى ذلك باغت حزب الله قوة للاحتلال الإسرائيلي كانت تُحاول الإلتفاف على بلدة يارون بِتفجير عبوة خاصة وأوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح، كما شن حزب الله هجومًا جويًا بسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على المدفعية الإسرائيلية في نافيه زيف وأصابت أهدافها بِدقة.