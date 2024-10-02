الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تدهور الأوضاع في لبنان "المدنيون يدفعون الثمن"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تدهور الأوضاع في لبنان، مؤكدًا أن المدنيين يدفعون ثمنًا باهظًا للصراع المستمر في البلاد.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن جوتيريش أكد على خطورة الوضع في لبنان، مشددًا على أن الأوضاع تتحول من سيئ إلى أسوأ.

وتشهد لبنان أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، ترافقت مع تدهورٍ في الخدمات الأساسية وتفاقم للفقر والبطالة.

وتتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع، خاصةً في ظلّ الحالة السياسية المتأزمة وعدم قدرة القوى السياسية على التوصل إلى حلولٍ للأزمة.

ويشكل تحذير الأمين العام للأمم المتحدة ناقوس خطر للدول الدولية، داعيا إلى التحرك العاجل لتقديم الدعم للبنان والتعاون على إيجاد حلولٍ سلمية للأزمة الراهنة.