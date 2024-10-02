كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على تنسيق الاستجابة تجاه استفزازات كوريا الشمالية

اتفق رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني المنتخب حديثا شيجيرو إيشيبا، على تعزيز تنسيق الاستجابة الكورية الجنوبية واليابانية والأمريكية تجاه ما وُصف بـ "الاستفزازات المستمرة" من جانب كوريا الشمالية.

واتفق الزعيمان - خلال اتصال هاتفي جرى بينهما ليوم الأربعاء، على مواصلة التعاون فيما يخص قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، خاصة مشكلة المختطفين اليابانيين والكوريين الجنوبيين وأسرى الحرب، وذلك حسبما نقلت شبكة هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس).

كما اتفقا على مواصلة الجهود الدبلوماسية والاجتماع بشكل ثنائي في المستقبل القريب لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأعربا عن اعتقادهما بأن العام المقبل الذي يصادف الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سوف يوفر فرصة لتعزيز العلاقات بشكل أكبر.