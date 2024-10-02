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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي مواطنا بمكتبه للاستماع لشكواه ويوجه التفتيش والمتابعة بالفحص الفوري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم بمواطن من ناحية بابل؛ وذلك عقب لقائه به خلال جولته الميدانية أمس مع سفير الاتحاد الأوروبي لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة تلا.
استمع محافظ المنوفية لشكوى المواطن والذى يتضرر من عدم رفع نواتج تطهير الترعة المجاورة لمنزله كما يلتمس تسهيل إجراءات صرف الأسمدة الزراعية له. 

على الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى المواطن والمعاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم حفاظاً على حقوقه. 

وأكد محافظ المنوفية أن إرضاء المواطنين وحل شكاواهم من أهم أولويات منظومة العمل للوقوف على المشكلات على الطبيعة وحلها على أرض الواقع لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة .

الاتحاد الأوروبي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشروعات التنموية والخدمية المنوفية تطهير الترع