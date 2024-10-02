بعد الهجوم البري للعدوان الإسرائيلي.. إليسا تهدي لبنان قصيدة لوالدها

دعمت الفنانة إليسا الشعب اللبناني، بعد الهجوم البري للعدوان الإسرائيلي خلال الساعات الماضية والمستمر حتى الآن.

وألقت الفنانة إليسا قصيدة للشعب اللبناني، من تأليف والدها كتبها منذ سنوات، وأعادت إليسا نشرها اليوم، لدعم دولة لبنان.

ونشرت الفنانة إليسا على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو القصيدة لتشارك بها جمهورها.

https://www.instagram.com/reel/DAn63gDs9dI/?igsh=MWhpa2x6N2o3aWdjNA==

وعلقت عليها "ما في شيئ بيوصف ما نمرق فيه هلا أكتر من كلمات بيي، قصيدته للبنان من زمان وكأنه كتبها اليوم".

منشور الفنانة إليسا

نفذ العدوان الإسرائيلي هجومه البري على دولة لبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، ومستمر حتي الآن.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، بعد قصف موقعه خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار أن العدوان الإسرائيلي مازال يمارس كل الجرائم الإنسانية على الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر العام الماضي وحتى الآن.