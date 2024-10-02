كلمة السر.. حائط الصد في مواجهة أي اختراق أو قرصنة إلكترونية

تعد كلمة المرور أهم كلمة لحماية البيانات والمعلومات عامة على الإنترنت أيضًا يعتمد عليها من قبل القراصنة ومحترفي اختراق الحساب للوصول إلى البيانات الشخصية.

لذلك لابد من تحديد كلمة مرور قوية صعبة الوصول لحماية الحساب والبيانات من الهكرز أو القرصنة ، لأنهم يعتمدون علي أحدث وسائل البرامج الآلية لاختراق الأجهزة والحسابات للوصول لأدق التفاصيل المعلوماتية .

أهمية إنشاء كلمة مرور قوية:

- حماية من أي اختراق عشوائي: لاعتماد الكثير على تجربة أكثرمن كلمة مرور حتى يتم الوصول إلى الكلمة الصحيحة؛ لذلك من الأفضل تعقيد الكلمة حتى يفشل عملية الوصول .

- تقليل خطر الاختراق المباشر: باستخدام كلمات مرور قوية، تزيد من صعوبة التخمين على المخترق.

- حماية البيانات المهمة: سواء كانت بيانات بنكية أو بريدا إلكترونيا، كلمة مرور قوية تحميك من الوصول غير المصرح به إلى بياناتك.

خطوات لإنشاء كلمة مرور قوية:

- استخدم عدد من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز: تنويع مكونات كلمة المرور يجعلها صعبه الوصول أو التخمين ، مثال: "باسوورد 2024" أفضل بكثير من "باسوورد 123".

- الابتعاد عن أي معلومات شخصية: مثل تواريخ الميلاد ، الأسماء أو أي معلومات شخصية سهلة التخمين .

- انشاء كلمة مرور طويلة: الأفضل استخدام 12 حرفا على الأقل. كلما زادت طول الكلمة، زادت صعوبتها.

- استخدم كلمات مرور متغيرة لكل حساب: لا تكرر استخدام نفس كلمة المرور لحسابات متعددة ، لأن اختراق حساب واحد قد يؤدي إلى اختراق الحسابات عامة .

- استخدم مدير كلمات المرور: إذا كنت تجد صعوبة في تذكر كلمات مرور معقدة، يمكنك الاعتماد على تطبيقات مثل لاست باس أو باسورد 1 ، لتخزين كلمات مرورك بصورة أمنة .

نصائح إضافية:

لابد من تغييركلمات المرور باستمرار : حتى الكلمات القوية تتطلب تغيير من وقت لآخر.

تفادي كتابة كلمات المرور في أماكن معروفة : مثل كتابة كلمات المرورعلى أوراق ملصقة بجانب جهاز الكمبيوتر.