بث مباشر.. جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي

تستضيف الأمم المتحدة اليوم جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة، وذلك في ظلّ تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

وتبث الجلسة مباشرة عبر القنوات الرسمية للأمم المتحدة، ويتوقع أن يشارك فيها ممثلو الدول الأعضاء في المجلس، حيث سيتم مناقشة الأوضاع في المنطقة وتبادل الآراء حول خطوات مستقبلية.

وتأتي هذه الجلسة بعد هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني على أهداف إسرائيلية في سوريا، وإعلان تل أبيب عن ردها على الهجوم.

ويتوقع أن تُركز الجلسة على ضرورة تهدئة الأوضاع وتجنب التصعيد العسكري في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة الدور الأممي في حل النزاعات القائمة.

وتعتبر هذه الجلسة فرصة هامة لوضع الضغط على الدول المعنية من أجل التحلي بالمسؤولية وتحاشي نشوب صراع واسع النطاق في المنطقة.

وتمكن متابعة بث الجلسة مباشرة عبر موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، بالإضافة إلى القنوات الإعلامية الدولية المتخصصة في تغطية الأحداث العالمية.