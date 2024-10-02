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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير البيئة اللبناني: نواجه أزمة إنسانية وحالة طوارئ متعددة الجوانب

ناصر ياسين وزير البيئة
ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني
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تحدث ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني ورئيس لجنة خطة الطوارئ والكوارث، عن المدى الزمني المتوقع ضمن خطة الطوارئ اللبنانية للتعامل مع الوضع الإنساني والإغاثي الصعب الحالي جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان.

وقال "ياسين"، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وضعنا سيناريوهات عديدة لتخفيف حدة الأزمة التي تخطت أضرارها حرب 2006، فقد عقدنا مقارنة مع ما حدث في حرب 2006 التي استمرت 33 يوما، وقد تستمر في هذه المرة أكثر، فالمعطيات السياسية لا تشجع، ونعمل مع المنظمات الإنسانية لفترة أطول، وبخاصة أن هناك فصل الشتاء".

وتابع وزير البيئة اللبناني: "الأهالي والناس نزحوا إلى الجبال، وهم في حاجة إلى تدفئة، فالملابس هناك تختلف عن الملابس التي يجب ارتداؤها في الساحل، ونحن في أزمة إنسانية وحالة طوارئ معقدة ومتعددة الجوانب". 
 

ناصر ياسين وزير البيئة اللبناني خطة الطوارئ اللبنانية الوضع الإنساني العدوان الإسرائيلي