"معالم الفيوم الأثرية والسياحية" ندوة لإدارة الوعي الأثري.. صور

انطلقت اليوم أولى فاعليات مبادرة كنز بلادى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم حيث قامت إدارة الوعي الأثري منطقة آثار الفيوم بإقامة ندوة عن معالم الفيوم الأثرية والسياحية بمدرسة حمادة طنطاوى الرسمية لغات " إدارة سنورس.

تحدثت هدى محمد مفتش آثار بإدارة الوعي الأثرى عن معالم محافظة الفيوم الأثرية حيث تعتبر محافظة الفيوم من المحافظات السياحية التي تحظي بالعديد من الأماكن السياحية والطبيعية، بالإضافة إلي المواقع الأثرية المهمة التي تتميز بها المحافظة، ما يجعلها قبلة سياحية هامة.

كما شهدت الندوة تفاعلا كبيرا مميزًا من طلاب وطالبات مدرسة حمادة طنطاوى وعبروا عن شغفهم بالاطلاع على التراث المصري والتعلم عن الحضارة التي تعد من أقدم حضارات العالم.

وقد شارك بالندوة إيمان علاء مفتشة آثار بإدارة الوعي الأثرى.

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