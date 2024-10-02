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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر تشكيل دوائر جنايات ومستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس

أرشيفيه
أرشيفيه
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ينشر موقع “البوابة نيوز” تشكيل دوائر محكمة جنايات ومستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس للعام القضائي الجديد والتي تم إقرارها ضمن توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة بالعام القضائي الجديد 2024/2025.

وسبق أن وافق مجلس القضاء الأعلى  برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على إقرار مشروع الحركة القضائية للعام القضائي 2024 /2025 بشان التعيين فى وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

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