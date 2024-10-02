ننشر تشكيل دوائر جنايات ومستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس

ينشر موقع “البوابة نيوز” تشكيل دوائر محكمة جنايات ومستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس للعام القضائي الجديد والتي تم إقرارها ضمن توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة بالعام القضائي الجديد 2024/2025.
وسبق أن وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على إقرار مشروع الحركة القضائية للعام القضائي 2024 /2025 بشان التعيين فى وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.