النعماني يتابع مع وزير النقل الأسبق استكمال البنية التحتية بجامعة سوهاج الجديدة

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات ووزير النقل الأسبق، واللواء مدحت بهجت نائب رئيس الشركة، الموقف التنفيذي لمشروع استكمال البنية التحتية بالجامعة الجديدة.

في هذا السياق تفقد الدكتور حسان النعماني مع الوفد المصاحب له موقع مشروع استكمال البنية التحتية في الجزء الغربي داخل الحرم الجامعي الجديد، الذي يضم مشاريع إنشائية تحت التنفيذ كمبني كلية طب الأسنان ومستشفاها و الصالة الأولمبية ومنطقة المدينة الرياضية، وعدد من المباني المتلاحقة التي سيتم تنفيذها.

وأكد النعماني ان تنفيذ هذا المشروع يعد خطوة إيجابية وملحة لتوصيل المرافق للمباني الجديدة داخل الحرم الجامعي الجديد، حيث سيتم استكمال أعمال الطرق، و أعمال شبكة المياه والصرف الصحي وشبكة الري، واستكمال اعمال شبكة الكهرباء لأعمال الجهد المنخفض والمتوسط، وأيضا إنشاء وعمل منظومة مكافحة الحريق.

وأوضح المهندس هاني ضاحي ان تكلفه المشروع ٣٧٣ مليون جنيه و٥٠٠ ألف وسوف ينفذ علي مدار ١٨ شهر، حيث سيتم الانتهاء منه وتسليمه في نوفمبر ٢٠٢٥ م ويتكون المشروع من شبكات المياه بإجمالي طول ٤١٥٤ متر طولي وشبكات الصرف الصحي بإجمالي طول ٤٤٣٣ متر، الي جانب الأعمال الكهربائية بإجمالي طول الكابلات ٢٠٤٨٠ متر طولي واعمال شبكات الري بإجمالي اطوال ٩٥٠٠متر طولي، اعمال الطرق توريد و فرش طبقة أساس للطريق الدائرى و الأوسطى بطول ٤٥٠٠ م شبكه مقاومة الحريق (HDPE) بإجمالي اطوال ١٣٢٥٠ متر طولي وعدد ١٨٩ حنفيه حريق.