رئيس الوزراء: مصر دولة مستقرة في منطقة مليئة بالصراعات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حتى هذه اللحظة هي الدولة المستقرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة والقيادة السياسية وكل الجهات يحرصون على استدامة الأمن والاستقرار داخل الدولة خلال الفترة الجارية.

وأضاف مدبولي في كلمته خلال لقاء عدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تحرص على ضمان مقدرات الأمن القومي، الذي لا يقتصر على الأمن العسكري، ولكن، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي للدولة بكل الأبعاد الموجودة.

وتابع أن الدولة المصرية تحرص كل الحرص في ظل الأحداث الجارية على ضمان تقديم كل الخدمات الأساسية والمتطلبات المعيشية للمواطن المصري بأقل قدر من الأعباء التي من الممكن أن تلقى عليه في ظل حجم التحديات التي نواجهها.