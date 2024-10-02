«بداية جديدة».. معارض وفعاليات لتعزيز دور المرأة فى التصنيع الزراعي

فى اطار مبادرة بداية جديدة واهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً من خلال إطلاق إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تركز على تطوير قدرات المرأة وإشراكها في سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتوفير فرص متكافئة للمرأة في جميع القطاعات عقد “مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي” احتفالية بمسرح محافظة المنيا وذلك لتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة العاملة في مجال التصنيع الزراعي، ودعم رائدات الأعمال وتمكينهن على مختلف الأصعدة وذلك انطلاقا من جانبه، أوضح محمد مصطفى، مدير مشروع “تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي”، أن المشروع يهدف إلى توفير فرص اقتصادية لرائدات الأعمال وتحويلهن إلى قطاع الشركات الرسمية، من خلال تطوير قدراتهن في قطاع التصنيع الزراعي الحيوي، مضيفاَ أن المشروع أسس ثلاث تعاونيات إنتاجية نسائية بمحافظتي المنيا وبني سويف، ويعمل مع سبع جمعيات أهلية لتقديم الدعم.

وعلى هامش الاحتفالية اقيم معرض رائدات الأعمال في مجال التصنيع الزراعي، الذي يهدف إلى تعزيز الأنشطة التسويقية وفتح قنوات جديدة لتسويق منتجاتهن على نطاق أوسع في السوق المحلي.