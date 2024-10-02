رفع نسبة الحضور وخفض كثافة الفصول في مدارس دمياط

عقد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط اليوم ، اجتماعًا موسعًا بمديري المراحل التعليمية والتناسيق والمتابعة والإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية

جاء الاجتماع في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين جودتها.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تهم العملية التعليمية، ومن بينها التأكيد علي القرارات الوزارية المنظمة للدراسة والتقييم وإجراء التقييمات الأسبوعية والشهرية للطلاب لمتابعة مستواهم الدراسي وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم.

وشدد "وكيل الوزارة" على أهمية الإشراف المدرسي الفعال والانضباط الإداري، مؤكداً ضرورة ضبط كثافة الفصول الدراسية وعدم تجاوز الحد المسموح به، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في الديسك الواحد طالبان، ووجه بضرورة طباعة قوائم الفصول من الموقع الإلكتروني وتعليقها في مكان بارز، لتسهيل عملية متابعة الحضور والغياب وضرورة الاهتمام بنسب حضور الطلاب ومتابعة أسباب الغياب واتخاذ الإجراءات اللازمة.



في ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق الارتقاء بالعملية التعليمية في محافظة دمياط، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وشدد محمد رمضان الغريب وكيل وزير التربية والتعليم في دمياط على ضرورة جودة التعليم والانضباط المدرسي في خطوة نحو تعزيز العملية التعليمية في محافظة دمياط، حيث عقد وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعين منفصلين مع مديري المدارس الابتدائية بالمحافظة بحضور حسني منصور مدير إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية وحسام اللبان مدير إدارة تنسيق التعليم الإبتدائي

وشدد "وكيل الوزارة" خلال الاجتماعين على أهمية الإشراف المدرسي الفعال والانضباط الإداري، مؤكداً ضرورة ضبط كثافة الفصول الدراسية وعدم تجاوز الحد المسموح به، مع توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

كما أكد أهمية التعاون بين هيئة التدريس داخل المدارس، وتفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف، مشيراً إلى ضرورة صناعة بيئة تعليمية جاذبة للطلاب لزيادة نسب الحضور.