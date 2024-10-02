محافظ بني سويف يناقش آلية تسليم أعمال البنية الأساسية ببياض العرب

عقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم،اجتماعاً،لمناقشة آلية تنفيذ تسليم أعمال البنية الأساسية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب إلى جمعية المستثمرين بالمنطقة ،وذلك في حضور : اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، ومسؤولى الاستثمار والمنطقة الصناعية وشركات المرافق والجهاز التنفيذي للمشروعات والتنفيذيين المعنيين بقطاع الاستثمار

ناقش المحافظ آليات نقل مرافق البنية الأساسية من الكهرباء والمياه وغيرها من مرافق البنية الأساسية إلى جمعية مستثمري منطقة بياض العرب.

تم الاتفاق على قيام الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعديينة بالتنسيق مع الوزارة لبيان الآلية والإجراء اللازم في هذا المجال ، وتحديد الشكل أوالإطار القانوني لتنفيذ توجيهات الوزارة "سواء من خلال إمكانية نقل أصول المرافق إلى الجمعية أو التعاقد على إدارتها وتشغيلها "،والوصول لصياغة الشكل القانوني للإجراء الأنسب وذلك بعد الرجوع وموافقة الوزارة