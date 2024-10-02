تعرف على حالة الطقس ودرحات الحرارة المتوقعة غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر .

إن حالة الطقس المتوقعة ستكون كالآتي الاستمرار في الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .

وأضافت الهيئة : يسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر كما انه سيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء كما أنه ستكون هناك شبورة خفيفه مائيه في الفترة الصباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مين ما يساعد على تلطيف الأجواء في فترة النهار وتكون الرياح معتدلة نشطة أحيانا على أغلب الاتجاهات على فترات متقطعة وستكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل كالاتي

غدا الخميس 3 أكتوبر

في العاصمة القاهرة والوجه البحري

العظمى 30 والصغرى 22 السواحل الشمالية

العظمى 28 والصغرى 21

جنوب سيناء

العظمى 34 والصغرى 22

شمال الصعيد

العظمى 32 والصغرى 22

جنوب الصعيد

العظمى 36 والصغرى 24

كما أعلنت الهيئة العامة للدراسات الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024كالاتي

استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء كما اعلنت الهيئه العامه للارصاد الجويه ان ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط (1.5:1) متر خفيفة معتدلة

البحر الأحمر ارتفاع الأمواج (1.5:1) متر خفيف معتدل

كما اعلنت الادارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر

ظواهر جوية بمنطقة القاهرة الكبرى والوجه البحري

شبورة مائية خفيفة

( 8:04 صباحا )

الرياح نشطة احيانا

( 30 كم/س)

والسحب غائمة جزئيا

نسبة الرطوبة في الجو عظمى 80 صغرى 35