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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا من الرهبان الفرنسيسكان

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، ظهر اليوم الأب ريمون جرجس الزائر العام للرهبان الفرنسيسكان والأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، والأب باخوم عويضة سكرتير الزائر العام،  يرافقهم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

نقل الأب ريمون لقداسة البابا في بداية اللقاء تحيات بطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وتناول اللقاء حوارًا حول الدور الهام لمدارس الفرنسيسكان في المجتمع المصري.

وأشار الوفد إلى احتفال "الفرنسيسكان" بمرور ٨٠٠ سنة على القديس فرانسيس الأسيزي، وهو أحد قديسي الكنيسة الكاثوليكية،  ومؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية.

الأب بطرس دانيال البابا تواضروس البطريرك يوحنا العاشر الأب ريمون جرجس الأب مراد مجلع ارثوذكس