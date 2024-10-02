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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين «لـ 3 منهم  معلومات جنائية» تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قص الضفيرة "
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لعملائهم، وتم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها وبمناقشتهم اعترفوا بوقائع السرقات.
وتحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

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