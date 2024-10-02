سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين «لـ 3 منهم معلومات جنائية» تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قص الضفيرة "

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لعملائهم، وتم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها وبمناقشتهم اعترفوا بوقائع السرقات.

وتحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.