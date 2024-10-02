حفظ التحقيقات فى واقعة إنهاء مشرف أمن حياته بأوسيم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة اليوم حفظ التحقيقات فى واقعة العثور على جثمان مشرف أمن مشنوقًا، وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة، وأن المتوفى اقدم على انهاء حياته بسبب خلافات زوجية.



بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارا بوجود جثة لشخص متوفى داخل شقة بدائرة قسم شرطة أوسيم، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة «علي. ع»، 40 سنة، مدلى من حبل من رقبته في جنش بالسقف، وتم إنزال الجثمان، وبعمل التحريات تبين قيامه بالتخلص من حياته شنقا بعد أن قام بربط حبل بجنش السقف، بسبب خلافات بينه وبين زوجته.

جرى نقل الجثة للمشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.