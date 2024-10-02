مدبولي: الدين الخارجي انخفض بمعدل 15 مليار دولار خلال 6 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، إن الدولة عملت في الفترة الأخيرة على إصلاحات السياسة النقدية والمالية، بالإضافة إلى تحسين بعض الإجراءات عبر الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك مؤشرات مهمة عرضتها وزيرة التخطيط اليوم أمام مجلس الوزراء، لافتًا، إلى أنه في ديسمبر الماضي، كان الدين الخارجي 168 مليار دولار، وفي نهاية يونيو من العام الجاري، انخفض ليصل إلى 152.8 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.

وأشار، إلى أنّ هذا الانخفاض حدث عن طريق إجراءات اقتصادية اتخذتها الدولة منها صفقة رأس الحكمة، وإصلاح أوضاع البنوك المصرية، وصافي الأصول الأجنبية التي كانت موجودة على مدار أكثر من عامين التي وصل معدلها 27 مليار دولار تحت الصفر، وتخطى اليوم 13 مليار دولار.