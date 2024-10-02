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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: نحتاج إلى مشاركة تحديات الدولة المصرية مع القامات الفكرية الكبيرة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
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قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تحتاج إلى التشاور والتحاور مع القامات الفكرية الكبيرة الموجودة في الدولة، والتي تمثل كل الأطياف والتخصصات حتى نتشارك الرؤية والتصور في التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في هذة الفترة.

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاءه بعدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «وخلال الأسبوع الماضي فى المؤتمر الصحفي الأسبوعي قولت بأني سوف أشرف بمحاولة دعوة عدد من القامات الفكرية التي تمثل مختلف التخصصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية حتى نتحاور ونرى توجهاتنا خلال الفترة المقبلة بما سيكون في صالح الدولة المصرية».

وتابع: «الرئيس السيسي دائمًا ما يؤكد فكرة ضرورة الحديث مع الناس وشرح التحديات ونستمتع لكل الرؤى ونرى الردود، والتوافق على التوجه، وكلنا هدفنا واحد وهو مصلحة مصر».

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القامات الفكرية الكبيرة